Obama deve nomear Carter como secretário da Defesa

O presidente dos EUA, Barack Obama, planeja nomear hoje o veterano do Pentágono Ashton Carter como seu quarto secretário da Defesa.

Se a nomeação for confirmada pelo Senado, Carter assumirá um departamento limitado por orçamentos cada vez menores que podem dificultar o combate a ameaças globais, incluindo combatentes do Estado Islâmico que tentam estabelecer um enclave extremista no Oriente Médio e forças russas que testam a solidez da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Carter, um físico de 60 anos que serviu como vice-secretário da Defesa até dezembro do ano passado, deverá assumir no lugar de Chuck Hagel, um ex-senador republicano do Estado de Nebraska que renunciou ao cargo na semana passada.

Senadores influentes sugerem que, caso não haja surpresas, a confirmação de Carter deverá ser tranquila. Fonte: Dow Jones Newswires.