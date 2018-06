Cameron estará em Washington na quinta e sexta-feira, dias 15 e 16, e o encontro deve incluir um jantar e uma reunião.

Os dois líderes devem discutir economia, questões comerciais, segurança na internet e tópicos envolvendo a política externa, incluindo o combate ao grupo terrorista Estado Islâmico, o combate ao Ebola e a relação do Ocidente com a Rússia. Fonte: Associated Press.