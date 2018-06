Obama deve sinalizar interesse em se aproximar do Irã

Durante o seu discurso na assembleia, Obama também deve chamar os membros do Conselho de Segurança da ONU para aprovar uma resolução que permite que os norte-americanos possam avançar sobre a Síria caso o país não coopere com o plano para entregar as armas químicas à comunidade internacional.

Rumores indicam que Obama pode se reunir no final da tarde desta terça-feira com o presidente iraniano, Hasan Rouhani, um clérigo moderado que tem feito gestos amistosos em direção aos EUA nas últimas semanas. Fonte: Associated Press.