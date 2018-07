Obama deve ter 70% do voto latino, afirma Zogby

NOVA YORK - O presidente Barack Obama deve ter votação expressiva entre os latino-americanos nas eleições desta terça-feira, 6, de acordo com dados da Zogby International divulgados há pouco a jornalistas estrangeiros. Pesquisas da Zogby indicam que o candidato democrata deve ter 70% dos votos dos imigrantes da America Latina que vivem nos EUA. O republicano Mitt Romney deve ficar com bem menos, entre 24% e 28%.

O presidente da Zogby International, John Zogby, destaca que com a eleição muito disputada e com os candidatos praticamente empatados nas pesquisas nacionais, os votos das minorias nunca foram tão importantes como nessa eleição. Entre os asiáticos, Obama deve ter cerca de 64% dos votos - com exceção dos vietnamitas, que preferem os republicanos.

O desempenho de Romney entre os latinos nessa eleição é pior que o rival de Obama em 2008, John McCain, que teve 31% dos votos da comunidade latina que mora nos Estados Unidos. A estimativa e que 23,7 milhões de hispânicos estão aptos a votar nos EUA.

Na Flórida, Obama deve ficar com 65% a 68% dos votos dos latinos, segundo a pesquisa da Zogby. No Estado todo, considerado um dos mais importantes para decidir a eleição atual, Obama aparece um ponto à frente de Romney, em pesquisa que ouviu eleitores até o meio-dia de hoje.