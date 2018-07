Obama deve visitar cidade atingida por tornado

O plano é que o presidente e os residentes locais se reúnam no campus da Universidade Estadual do Missouri para um momento de silêncio exatamente uma semana depois da passagem do tornado.

Entre as vítimas confirmadas está o adolescente Will Norton, que foi sugado da SUV de seu pai pelo vento, enquanto saiam de sua formatura do colegial e rumavam para casa. "É muito consternador", disse a porta-voz de Joplin Lynn, para a AFP. "Ele tinha acabado de se formar no colegial. É uma história muito tocante. Emocionou a cada um de nós."

Equipes continuam procurando os desaparecidos, seis dias depois que o tornado destruiu tudo o que tocou. Cem pessoas ainda estavam desaparecidas no Sábado à tarde, segundo o Departamento de Polícia do Missouri. O tornado varreu a região no domingo passado e é considerado o pior desde a década de 1950. As informações são da Dow Jones.