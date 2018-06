Obama discute Iraque com grupo de segurança

Obama tem tentado encontrar uma resposta para o avanço do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) no Iraque. O grupo extremista sunita capturou cidades do norte iraquiano nas últimas semanas e disputa o controle da maior refinaria de petróleo do país.

Funcionários da Casa Branca disseram na quarta-feira que Obama descartou o envio de tropas norte-americanas para combate no Iraque, mas que todas as demais opções estão sobre a mesa.

Obama deve fazer um comunicado sobre a situação do Iraque às 12h30 (horário de Nova York, 13h30 em Brasília), informou a Casa Branca.

O governo sinalizou que quer um novo governo no Iraque, sem o primeiro-ministro Nouri al-Maliki, já que está cada vez mais convencido de que o líder xiita é incapaz de apaziguar a minoria sunita. Além disso, um crescente número de congressistas norte-americanos e aliados árabes pressionam para que a Casa Branca retire seu apoio a Maliki. Fonte: Dow Jones Newswires.