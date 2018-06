Obama diz a Karzai ter ficado chocado O presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu ontem uma investigação extensa do ataque que matou 16 civis no Afeganistão. Em telefonema ao presidente afegão Hamid Karzai, Obama se disse chocado e triste com o episódio. Ele prometeu o empenho do seu governo em uma investigação rápida para punir os responsáveis pelo ataque.