Obama diz estar decepcionado com a Rússia O presidente dos EUA, Barack Obama, disse que ficou "decepcionado" com o fato de a Rússia ter concedido asilo temporário para o ex-agente norte-americano Edward Snowden. Em seus primeiros comentários sobre o caso desde a decisão russa na semana passada, Obama afirmou que a ação refletia "os desafios básicos" que ele enfrenta ao lidar com Moscou.