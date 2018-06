Obama diz que EUA vão agir com países do Golfo para enfrentar ameaças

DUBAI - O presidente Americano, Barack Obama, disse nesta sexta-feira, 15, que os Estados Unidos vão ajudar os Estados árabes do Golfo Pérsico a enfrentar qualquer ameaça militar convencional, como a invasão do Iraque ao Kuweit em 1990, e melhorar a cooperação de segurança para lidar com as preocupações sobre as ações desestabilizadoras do Irã na região.

Falando em entrevista à televisão saudita Al-Arabiya após uma cúpula com líderes árabes do Golfo que descreveu como "muito franca e honesta", Obama também disse que a guerra na Síria "provavelmente não" acabará antes de ele deixar o cargo. A reunião com os líderes foi realizada esta semana em Camp David, nos EUA. / REUTERS