Obama diz que G8 está de acordo sobre programa nuclear do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou neste sábado que o G8, grupo das oito maiores economias do mundo, está comprometido em prosseguir com as atuais sanções, pressões e discussões diplomáticas sobre o programa nuclear do Irã.

"Todos nós estamos firmemente empenhados em manter a as sanções e a pressão combinadas com as discussões diplomáticas", disse Obama a jornalistas na reunião do G8 em Camp David.

"E a nossa esperança é de que possamos resolver esse problema de forma pacífica, que respeite a soberania iraniana e seus direitos na comunidade internacional, mas reconhecemos sua responsabilidade", disse.

Uma autoridade dos Estados Unidos disse na sexta-feira que os líderes do G8 concordaram que o Irã deve divulgar mais informações sobre suas ambições nucleares.

(Jeff Mason)