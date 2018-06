Obama diz que morte de chefe do Taleban permitirá levar paz ao Afeganistão

HANÓI - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta segunda-feira, 23, em Hanói que a morte do chefe do Taleban, Akhtar Mansour, no sábado em um ataque de drone permitirá levar paz e prosperidade ao Afeganistão.

"Com a morte do líder taleban, Akhtar Mansour, eliminamos o chefe de uma organização que conspirou continuamente contra as forças americanas e a coalizão em uma guerra contra o povo afegão, colocando-se ao lado de grupos extremistas como Al-Qaeda", destacou Obama, segundo um comunicado de seu discurso.

O presidente americano, durante entrevista coletiva conjunta com o presidente do Vietnã, Tran Dai Quang, afirmou que Mansour "rejeitou os esforços do governo afegão atrás de negociações de paz sérias e o final da violência".

"Quando há um líder que tenta continuamente prejudicar tropas americanas e ameaçar a paz, é minha responsabilidade mandar uma mensagem clara: vamos proteger nossa gente", disse Obama.

O presidente americano destacou que a morte de Mansour não muda o enfoque de Washington no Afeganistão, que é cooperar para reforçar a segurança e avançar rumo à paz. "Queremos ajudar o Afeganistão a garantir a segurança em seu próprio país", afirmou o líder. /EFE