Obama diz que não vai esperar por apoio do Congresso

Durante a entrevista, Obama afirmou que seus perspectivas para o segundo mandato não diminuíram, mas refletem os limites de um governo dividido e o fato de ele já ter alcançando muitos se seus objetivos aos longo do primeiro mandato. "De nenhuma maneira as minhas expectativas ou ambições diminuíram, mas é obviamente verdade que temos um governo dividido agora, os republicanos da Câmara, em particular, têm tido dificuldade em mobilizar qualquer agenda, principalmente a minha", disse o presidente.

Obama apontou os programas sobre o sistema de saúde e de empréstimos a estudantes como dois exemplos de realizações ambiciosas de sua agenda. Em viagem pelo país, Obama está apresentando alguns dos novos temas do seu governo, entre eles programas de ajuda para aposentaria e de incentivos para contratação de desempregados.