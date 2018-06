Obama diz que Rússia irá perceber que é necessária a saída de Assad do poder

Um dia depois do encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente norte-americano disse que viu indícios de que o seu homólogo russo reconhece que não haverá uma resolução militar na Síria. No entanto, Obama disse que os dois líderes ainda divergem sobre a questão do presidente sírio, Bashar al-Assad.

"Eu não espero que a Rússia tenha uma mudança de 180º em sua estratégia ao longo das próximas semanas", disse Obama. "Eles investiram durante anos para manter Assad no poder. A sua presença lá é baseada em apoiar Assad e por isso irá levar algum tempo para que a estratégia da Rússia mude".

Obama disse que espera que as negociações diplomáticas em Viena prossigam para uma solução política para a guerra civil da Síria e, ao mesmo tempo, a coalizão liderada pelos Estados Unidos avance para derrotar o Estado Islâmico. Fonte: Associated Press