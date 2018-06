Obama e Abbas se reunirão na Casa Branca em março O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se encontrará com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na Casa Branca no dia 17 de março, duas semanas depois de Obama receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois encontros servirão para discutir o progresso das negociações de paz no Oriente Médio.