Obama e Abe debateram sobre Síria, diz Suga O chefe de gabinete e porta-voz do governo do Japão, Yoshihide Suga afirmou nesta terça-feira que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe realizou uma conferência por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama para discutir as respectivas posições dos governos em relação a Síria.