Obama e Cameron descartam ação militar na Síria O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, reafirmaram nesta quarta-feira o compromisso conjunto de acabar com as operações militares no Afeganistão, ainda sob o impacto da matança de 16 civis afegãos por um soldado norte-americano. Os dois, contudo, não disseram se a retirada será acelerada - ela está prevista para se completar até o final de 2014. Obama descartou uma possível intervenção militar na Síria, ao dizer que ela seria "prematura" e poderia escalar o conflito sírio para uma guerra civil.