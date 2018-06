Obama e Cameron discutem resposta a ataque na Síria

Um comunicado da Casa Branca diz que os dois líderes "continuarão a se comunicar" a respeito do suposto ataque próximo a Damasco, na quarta-feira, "assim como possíveis respostas da comunidade internacional para o uso de armas químicas".

A Casa Branca também comunicou que funcionários da inteligência do país ainda tentam determinar se armas químicas foram usadas no suposto ataque. Obama reuniu-se neste sábado com os responsáveis pela segurança nacional. O presidente deve decidir sobre o tipo de resposta que será dado ao episódio assim que os fatos forem esclarecidos. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.