Obama e Cameron discutem sobre crises geopolíticas

Sobre a Ucrânia, a Casa Branca informou que os líderes concordaram que a Rússia não fez progressos para diminuir as tensões entre rebeldes separatistas e o governo de Kiev. Eles disseram também que o Ocidente poderá ampliar as sanções contra Moscou se não identificarem que o Kremlin "não tomou medidas para diminuir a escalada da violência" no leste ucraniano.

A Casa Branca relatou ainda que Obama e Cameron saudaram o progresso para resolução do impasse no Afeganistão e concordaram em trabalhar para que todas as partes envolvidas na política do Iraque façam parte do novo governo.

A respeito do Irã, a Casa Branca informou que os líderes pediram que a República Islâmica tome as medidas necessárias para assegurar à comunidade internacional de que seu programa nuclear será "exclusivamente pacífico". Fonte: Associated Press.