Obama e Cameron dizem que há progresso real no Afeganistão

O presidente americano, Barack Obama, disse nesta quarta-feira ao lado do premiê britânico, David Cameron, que a missão internacional no Afeganistão faz progressos reais no país.

Obama diz que ambos os países permanecem determinados a entregar o controle da segurança para forças afegãs em dois anos.

O líder americano disse que os dois países ainda acreditam em uma saída diplomática para a crise envolvendo o programa nuclear iraniano.

Cameron, em visita a Washington, disse favorecer também uma saída política para acabar com a violência na Síria.