Obama é erguido do chão com abraço em pizzaria na Flórida

FORT PIERCE, FLÓRIDA, EUA - O dono de uma pizzaria na Flórida surpreendeu o presidente americano, Barack Obama, ao dar-lhe um abraço apertado, levantando-o do chão. Obama, que concorre à reeleição nos Estados Unidos, esteve no domingo na pizzaria de Scott Van Duzer - um republicano de carteirinha que disse ter votado no presidente democrata há quatro anos.

Ao chegar no restaurante na pequena cidade de Fort Pierce, Obama brincou dizendo que Scott era o maior dono de pizzaria que já tinha visto na vida, em referência aos músculos do empresário. O entusiasmado dono da pizzaria se emocionou com o comentário de Obama e resolveu mostrar sua força no abraço ao presidente.

Em entrevista à BBC, Van Duzer revelou que o presidente americano comprou 20 pizzas e pagou tudo com dinheiro em espécie. E disse que pretende votar novamente no candidato democrata este ano. Assista ao momento em que Obama é erguido do chão pelo apoiador:

