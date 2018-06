Obama e Hollande parabenizam bombardeios britânicos contra o EI na Síria

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, comemorou na madrugada desta quinta-feira, 3, a decisão do Parlamento britânico de bombardear o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, assim como o anúncio da Alemanha na terça de enviar novas tropas para lutar contra os terroristas.

"Dou as boas-vindas à votação da Grã-Bretanha para se unir aos parceiros da coalizão e bombardear alvos do EI na Síria. A relação especial entre EUA e Grã-Bretanha tem como base nossos valores compartilhados e o compromisso mútuo com a paz, a prosperidade e a segurança", apontou o líder em comunicado.

Obama ressaltou que, desde que começou a campanha contra os jihadistas, há mais de um ano, a Grã-Bretanha foi "um dos parceiros mais valiosos na luta contra o EI". "Esperamos poder ter as forças britânicas voando com a coalizão sobre a Síria, e trabalharemos para integrá-los em nossa força aérea o mais rápido possível", acrescentou.

A Grã-Bretanha já colaborava com a missão internacional na Síria em trabalhos de inteligência e logística, mas se absteve até então de lançar ataques no país. Em 2013, o Parlamento britânico vetou uma proposta para agir contra o regime de Bashar Assad.

O governante americano também se referiu ao anúncio que o Conselho de Ministros alemão fez na terça-feira, ao anunciar que se compromete a enviar mais 1,2 mil militares para lutar contra os jihadistas, além de aviões de reconhecimento e abastecimentos.

"Apesar de isso ainda requerer a aprovação do Parlamento alemão, é um claro sinal do compromisso contínuo da Alemanha com a campanha de luta contra o EI e para trabalhar com uma ampla gama de parceiros para derrotar esta ameaça compartilhada", disse Obama.

O presidente americano ressaltou que o EI "é uma ameaça global que deve ser derrotada com uma resposta global", e disse que o gesto tanto de britânicos como de alemães demonstra "a unidade e a determinação" internacional para alcançar esse objetivo.

França. Também nesta quinta-feira, o presidente da França, François Hollande, parabenizou os primeiros bombardeios britânicos na Síria, que considerou "uma nova resposta ao apelo para a solidariedade dos europeus" que tinha feito após os atentados de Paris.

Em comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu, Hollande "cumprimenta as primeiras operações aéreas britânicas na Síria", depois do voto ontem no Parlamento "com uma grande maioria".

Segundo sua análise, o ataque dos caças britânicos "é uma nova resposta ao apelo à solidariedade dos europeus" que ele mesmo formalizou no dia 16 de novembro. Nessa data, três dias depois dos atentados jihadistas de Paris - atribuídos ao EI -, o chefe de Governo francês solicitou a cooperação de seus parceiros europeus sob o princípio de solidariedade com um país agredido. / EFE