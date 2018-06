Obama e Merkel ameaçam a Rússia

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, prometeram nesta sexta-feira,2, durante pronunciamento conjunto na Casa Branca ampliar as sanções à Rússia caso Moscou tente perturbar as eleições do próximo dia 25 no país.

"Se a Rússia perturbar as eleições deste mês, coordenaremos rapidamente passos adicionais, incluindo mais sanções à liderança russa", disse Obama em entrevista coletiva conjunta no Jardim da Casa Branca, após uma reunião de duas horas no Salão Oval.