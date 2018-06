Obama e Merkel reafirmam cooperação

Essa foi a primeira conversa dos líderes desde que a Alemanha expulsou o chefe da CIA em Berlim em resposta às denúncias que ele teria cooptado dois alemães para trabalhar como espiões para Washington.

O vice-conselheiro de segurança nacional de Obama, Ben Rhodes, disse que os dois líderes também conversaram sobre as crises na Ucrânia e no Irã. A Casa Branca não forneceu mais informações a respeito do diálogo entre o presidente dos EUA e a chanceler alemã.

A conversa ocorre em meio ao desgate das relações entre os EUA e a Alemanha devido às revelações de espionagem norte-americana. A Casa Branca se recusou a comentar o caso, mas ressaltou a importância da manutenção dos laços entre os dois países.

No ano passado, vieram à público denúncias de que a Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) monitorava as ligações do celular pessoal da chanceler da Alemanha. Fonte: Associated Press.