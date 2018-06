Obama e Michelle visitam Siena durante férias na Itália

FLORENÇA - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua mulher Michelle visitaram nesta segunda-feira, 22, o centro da cidade de Siena, na região da Toscana, onde passam férias.

Durante o passeio, Michelle foi às compras em um shopping da região e logo em seguida encontrou Obama para ir até o Palazzo Pubblico, sede da prefeitura de Siena, onde a convite do prefeito da cidade, Bruno Valentini, participaram da restauração da obra de arte "Maestà", de Simone Martini.

Logo depois, o casal foi fotografado com alguns turistas americanos pelas ruas de Siena e seguiu para a Catedral de Siena. Lá, Obama e Michelle acenderam uma vela diante da imagem da Madonna del Voto.

O ex-mandatário americano chegou à Toscana na última sexta-feira, 19, e está hospedado no vilarejo medieval de propriedade do ex-embaixador John Phillips. O casal Obama deve ficar no país europeu até dia 24 de maio. / ANSA