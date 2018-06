Obama e Putin se encontram em comemoração do Dia D

A conversa informal que durou entre 10 e 15 minutos aconteceu dentro do chateau onde os líderes almoçaram, informou a Casa Branca. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse que Obama e Putin trocaram opiniões sobre a situação na Ucrânia e a crise no leste do país, onde forças ucranianas têm combatido insurgentes pró-Rússia.

"Putin e Obama conversaram sobre a necessidade de encerrar a violência e dos confrontos o mais rápido possível", disse Peskov.

Quando os líderes posaram para uma fotografia do grupo do lado de fora do prédio, antes do almoço, Obama e Putin pareciam estar se evitando deliberadamente. Mas assim que entraram no local, encontraram tempo para conversar pela primeira vez desde que Putin anexou a península da Crimeia.

Com o avançar da crise, Obama e Putin conversaram várias vezes por telefone, mas não haviam se encontrado pessoalmente até as celebrações do Dia D, nesta sexta-feira. Fonte: Associated Press.