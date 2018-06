Obama e Romney chegam a local do segundo debate O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e seu rival republicano Mitt Romney já chegaram a Hempstead, em Nova York, onde farão às 22h de hoje (hora de Brasília) na Universidade Hofstra o segundo debate presidencial das eleições norte-americanas de 2012. Questionado como se sentia quando saiu de Williamsburg, na Virgínia, para ir a Nova York, Obama respondeu: "eu me sinto fabuloso. Olhe que dia bonito". Romney chegou mais cedo, no final da manhã, a Hempstead. O republicano desceu do avião e parecia tranquilo, acenando para os fotógrafos.