Obama e Romney dão última arrancada na campanha às vésperas de pleito

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e seu adversário, o republicano Mitt Romney, dão a última arrancada na reta final da campanha em Estados que devem decidir o resultado da apertada corrida presidencial. A eleição será na terça-feira, 6.

As pesquisas de opinião mostram que a disputa está tão apertada que apenas um ou dois pontos porcentuais, estatisticamente insignificantes, separam os dois rivais. A diferença entre os dois nas pesquisas em nove Estados decisivos diminuiu após o pobre desempenho de Obama no primeiro debate presidencial, no dia 3 de outubro, e permaneceu pequena desde então.

Pelo sistema eleitoral dos Estados Unidos, o vencedor não é determinado pelo voto popular em todo o país, mas por disputas Estado por Estado, fazendo com que as regiões que não são nem consistentemente republicanos nem democratas se tornem extremamente importantes em uma disputa tão acirrada.

Romney e Obama estão competindo para ganhar pelo menos 270 votos eleitorais, que são proporcionais em cada Estado a uma mistura de população e representação no Congresso. Cerca de 27 milhões de americanos já votaram antecipadamente em 34 Estados e Washington D.C.

'120% de esforço'

Antes de deixar Washington no sábado, Obama falou sobre a resposta federal à supertempestade Sandy. Ele disse que os esforços de recuperação ainda têm um longo caminho a percorrer e pediu "120% de esforço" por todos aqueles envolvidos no processo. "Não há nada mais importante do que fazer isso corretamente", disse, antes de sair para um dia de campanha por três estados. Obama passou no sábado por Ohio, Milwaukee, Wisconsin, Dubuque, Iowa, e terminou em Bristow, em Virgínia. Hoje ele iria a New Hampshire, Flórida, Colorado e Ohio. O final de semana de Obama conta com eventos em conjunto com o ex-presidente Bill Clinton. Ontem à noite, foi um rali no estado da Virgínia e hoje será um evento em New Hampshire.

Romney começou o rali no sábado de manhã em New Hampshire, foi para Iowa e ainda fez três paradas no Colorado no mesmo dia. Neste domingo, ele iria para Nevada e de volta ao Iowa, Ohio, Pensilvânia e Virgínia.

As informações são da Associated Press