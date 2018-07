Obama e Romney discutem política externa durante almoço

Romney parabenizou Obama pela vitória na eleição de 6 de novembro, na primeira vez que eles se encontraram após a disputa. De acordo com a Casa Branca, a conversa dos dois se concentrou em assuntos de política externa, como a liderança dos EUA no mundo e a importância de manter essa posição no futuro.

"Eles prometeram continuar em contato, principalmente se surgirem no futuro oportunidades de trabalharem juntos em assuntos de interesse mútuo. O cardápio do almoço incluiu peru com molho de pimenta e salada de frango grelhado", diz o comunicado do governo americano. As informações são da Dow Jones.