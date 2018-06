Obama e Romney enfrentam-se no 2º debate das eleições Exatas três semanas antes da eleição de 6 de novembro, os candidatos à presidência Barack Obama, do Partido Democrata, e Mitt Romney, do Partido Republicano, enfrentam-se no debate desta terça-feira. Obama precisa recuperar-se da performance considerada ruim que apresentou no debate anterior, que fez Romney aproximar-se e deixar a corrida pela Casa Branca praticamente empatada. O início está previsto para as 22h (hora de Brasília).