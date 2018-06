Obama e Romney farão três debates em outubro

Presidente norte-americano e candidato à reeleição, o democrata Barack Obama, e o provável candidato do Partido Republicano, Mitt Romney, vão fazer três debates em outubro. E, pela primeira vez em duas décadas, uma mulher foi escolhida para moderar um deles.

O primeiro encontro ocorre em 3 de outubro, na Universidade de Denver, Colorado, e vai ser mediado por Jim Lehrer, da PBS. Depois, no dia 16 do mesmo mês, na Universidade Hofstra, em Hempstead, no Estado de Nova York, será a vez de Candy Crowley, da CNN. Uma mulher não moderava um debate presidencial desde Carole Simpson, da ABS News, em 1992. Bob Schieffer, da CBS News, vai moderar outro debate em 22 de outubro, na Universidade Lynn, em Boca Raton, na Flórida.

Outra jornalista, Martha Raddatz, da ABS News, vai moderar, em 11 de outubro, o debate entre o vice-presidente dos EUA, Joe Biden, e o vice republicano, Paul Ryan, no Centre College, em Danville, em Kentucky.

