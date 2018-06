Obama e Romney lutam por votos de indecisos nos EUA

A discussão entre os candidatos se tornou pessoal. Romney acusou Obama de basear sua campanha no ódio. O presidente revidou colocando em pauta as declarações fiscais de Romney. A questão dos gastos do governo também voltou a ser debatida.

Os assuntos discutidos mostram que ambos buscam os eleitores que ainda não estão totalmente convencidos de seus votos, enquanto as campanhas se ocupam em motivar os eleitores já decididos. A convenção Republicana acontecerá na Flórida na próxima semana e o encontro dos Democratas será no próximo mês, na Carolina do Norte. As informações são da Associated Press.