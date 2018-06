Obama e Xi Jinping discutem Irã e Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Barack Obama, conversou com o presidente da China, Xi Jinping, para discutir sobre os programas nucleares do Irã e da Coreia do Norte, informou a Casa Branca.

Obama pediu por cooperação enquanto a comunidade internacional pressiona o Irã a abandonar qualquer desejo de construir armas nucleares, disse o texto. "O presidente também ressaltou a necessidade de melhores comunicações e ações coordenadas com a China para garantir que a Coreia do Norte cumpra os compromissos", acrescentou a Casa branca.

Segundo o comunicado, Obama também disse a Xi que o relacionamento entre os dois governos deveria ser definido pelo aumento da cooperação prática e pelo gerenciamento construtivo das diferenças.

Na semana passada, representantes de alto escalão dos governos de China e EUA participaram de um diálogo estratégico e econômico, embora as conversas tenham resultado em pouco progresso em questões importantes.

Recentemente, as relações entre os dois governos foram abaladas por disputas sobre fronteiras marítimas no Mar do Sul da China, acusações de ciberespionagem, questões de direitos humanos e estratégias com relação à Coreia do Norte.

Obama e Xi devem se encontrar em Pequim, em novembro, durante uma conferência asiática.

Fonte: Associated Press.