Obama e Yellen discutem recuperação econômica

O presidente dos EUA, Barack Obama, e a presidente do Federal Reserve, (Fed, banco central americano), Janet Yellen, se reuniram para discutir o cenário econômico e financeiro nesta segunda-feira. A reunião na Casa Branca foi a primeira realizada apenas entre os dois líderes desde que Yellen assumiu o cargo, em fevereiro.

A Casa Branca, afirmou em um breve comunicado que os dois discutiram a implementação da lei financeira Dodd-Frank, além das "perspectivas de crescimento a curto e longo prazo, tanto nos EUA quanto no mundo".

Não ficou claro porque o encontro foi programado para um dia antes das eleições legislativas de meio de mandato. No começo do dia, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que os dois iriam discutir as perspectivas de longo prazo para a economia americana.

"É uma conversa apropriada para o presidente ter antes de sua partida para a Ásia", afirmou Earnest, em referência a ida de Obama à China, Mianmar e Austrália. O presidente viaja no domingo e vai participar de uma cúpula nos dias 15 e 16 de novembro, em Brisbane, das 20 maiores economias do mundo, além de outros eventos.

Ernest se recusou a responder se acredita que o Fed poderia fazer mais para ajudar a economia americana. "O Federal Reserve tem mantido uma longa tradição de independência em termos de formulação de políticas e é considerado por alguns uma violação da independência fazer comentários sobre as decisões políticas feitas pelo Fed", declarou. O BC americano não comentou sobre a reunião. Fonte: Dow Jones Newswires.