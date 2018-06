Obama elogia nova etapa de acordo com Irã e promete vetar sanções

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, elogiou neste domingo, 12, a implementação do acordo nuclear entre as potências ocidentais e o Irã, que começará no dia 20, e prometeu vetar qualquer tentativa de bloqueio às negociações, na forma de novas sanções que possam ser aprovadas pelo Congresso americano. Obama disse ainda que a comunidade internacional oferecerá um “alívio modesto” às punições econômicas já adotadas contra a república persa.

“Eu vetarei qualquer lei que aplique novas sanções durante as negociações com o Irã”, disse Obama em comunicado. “Com o acordo de hoje, fizemos um progresso concreto.”

Seis potências mundiais e o Irã concordaram em iniciar a implementação de um acordo nuclear temporário em 20 de janeiro, disse a chefe de Relações Internacionais da União Europeia, Catherine Ashton. Caberá à Agência Internacional de Energia Atômica coordenar sua execução.

Um acordo já tinha sido fechado no final de novembro, mas nos últimos meses delegações do grupo 5+1 (EUA, China, Rússia, Alemanha, Grã-Bretanha e França) vinham discutindo como e quando implementá-lo. Agora, ele efetivamente entrará em vigor.

Conforme o pacto, o Irã abrirá mão de seu enriquecimento de urânio acima de 3,5% - que é destinado para a produção de energia elétrica - e entregará o que já processou a um nível de 20%, utilizado para isótopos médicos. Para construir uma arma nuclear, é preciso enriquecer o mineral radioativo a mais de 90%. Em troca, o Irã terá acesso a receitas congeladas de suas exportações de petróleo, o que deve aliviar sua combalida economia.

“Não tenho ilusões de que será difícil atingir nosso objetivo, mas pelo bem da nossa segurança nacional e da paz do mundo todo é a hora de dar uma chance à diplomacia”, acrescentou Obama, que sofre pressões políticas em Washington para aprovar novas sanções como uma espécie de “seguro” contra uma ruptura do pacto por parte dos iranianos. “Novas sanções agora apenas ameaçam erodir nossos esforços de resolver isso pacificamente.” / AP e REUTERS