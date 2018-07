Obama envia 100 soldados americanos a Uganda O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informou nesta sexta-feira que está enviando 100 soldados para Uganda, onde as tropas ajudarão o governo local a combater um exército guerrilheiro acusado de atrocidades. As tropas norte-americanas, que teoricamente ficarão sob supervisão das autoridades de Uganda, poderão ser enviadas para operações nos vizinhos Sudão do Sul, República Centro-Africana e República Democrática do Congo, disse Obama em menagem ao Congresso americano.