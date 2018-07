Obama envia carta privada para Papa Francisco

A delegação foi liderada pelo vice-presidente Joe Biden, o primeiro católico-romano a ser eleito vice-presidente. Um alto funcionário da embaixada dos EUA entregou a carta para um funcionário do Vaticano.

Um porta-voz da Casa Branca disse que a carta é privada e não revelou qualquer detalhe sobre o seu conteúdo.

O ex-cardeal Jorge Bergoglio, da Argentina, foi eleito papa na semana passada. Obama disse na ocasião que espera trabalhar com o pontífice para promover a paz, segurança e dignidade para pessoas de todas as fés. Ele disse que a seleção do primeiro papa das Américas mostra a força da região e sua vitalidade. As informações são da Associated Press.