Obama envia fundos para combate a terroristas na África O presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou nesta segunda-feira o envio de US$ 10 milhões em gastos emergenciais do Pentágono para ajudar a França a combater os terroristas no noroeste da África. "Eu determino que uma emergência inesperada existe que requer assistência militar imediata à França em seus esforços para garantir a segurança de Mali, Níger e Chade de terroristas e extremistas violentos", escreveu Obama.