Obama envia Hillary ao Oriente Médio para conter crise

A Casa Branca informou que Hillary vai fazer três paradas, encontrando-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, com autoridades palestinas em Ramallah, na Cisjordânia, e com líderes egípcios no Cairo. Hillary deve chegar a Israel nesta terça-feira à noite e voltar a Washington na noite de quarta-feira ou no início da quinta-feira após realizar as três paradas.

A viagem de Hillary marca o engajamento mais enérgico do governo Obama no conflito que dura uma semana e que já deixou mais de cem palestinos e três israelenses mortos, com centenas de feridos. Embora os EUA apoiem o direito de Israel de se defender contra os foguetes lançados de Gaza, o governo Obama advertiu seus aliados contra uma incursão por terra, o que aumentaria a violência e poderia dramaticamente elevar as vítimas de ambos os lados. As informações são da Associated Press.