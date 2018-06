Obama está cético quanto a cessar-foto na Ucrânia

Obama afirmou que está esperançoso em relação ao acordo entre o governo ucraniano e os rebeldes pró-Rússia. Contudo ele diz que, baseado em experiências passadas, não tem certeza de que os separatistas vão manter o cessar-fogo e de que a Rússia vai parar de violar a soberania da Ucrânia.

O presidente dos EUA também acredita que as sanções econômicas impostas pelos EUA e pela União Europeia são responsáveis por fazer a Rússia negociar.

Obama fez essas declarações no encerramento da cúpula de dois dias da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), no País de Gales. Mais cedo nesta sexta-feira, líderes da Otan concordaram em formar uma força de resposta rápida para conter a ameaça de agressão russa. Fonte: Associated Press.