Obama está confiante em aumento no teto da dívida O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, não chegaram a um acordo sobre a redução no déficit orçamentário do país, mas, em comentários posteriores às negociações sobre essa questão, disseram estar convencidos de que o teto da dívida norte-americana, atualmente em US$ 14,29 trilhões, será elevado.