Obama estuda reconhecer oposição O governo Barack Obama estuda a possibilidade de seguir os passos da França, Turquia e das monarquias do Golfo, e reconhecer a Coalizão Nacional Síria como "legítima representante do povo sírio". A informação foi dada pelo 'New York Times'. O reconhecimento poderia vir com o apoio militar aos rebeldes - até agora, os EUA dizem não ter enviado armas à oposição.