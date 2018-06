Obama fala em 'consequências' se Ucrânia não suspender uso da violência

TOLUCA, MÉXICO - O presidente americano Barack Obama afirmou nesta quarta-feira, 19, que haverá consequências caso o presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, não abra mão do uso da violência contra manifestantes pacíficos que ocupam as ruas de Kiev.

Obama disse também que o governo é responsável por lidar com os ativistas da maneira adequada. "E isso inclui garantir que as Forças Armadas ucranianas não tomarão parte em questões que podem ser resolvidas por civis", afirmou o presidente ao chegar ao México para um encontro com o presidente Enrique Peña Nieto.

"Nós esperamos que o governo ucraniano mostre moderação e não use a violência ao lidar com manifestantes pacíficos", afirmou Obama. "A população ucraniana deve pode se reunir e falar livremente sobre seus interesses sem o medo de repressão."

Ao mesmo tempo, o porta-voz do Pentágono, coronel Steve Warren, deu declarações com teor similar ao das feitas por Obama. "Nós exortamos que eles continuem de fora. A participação (das Forças Armadas) traria consequências para nossas relações de defesa", disse Warren.

Nesta quarta-feira, a União Europeia convocou uma reunião de emergência com seus 28 membros para discutir a possibilidade de impor sanções contra a Ucrânia. As sanções da UE poderiam incluir a suspensão da permissão para que autoridades ucranianas viagem para a Europa, além do congelamento do ativos do governo em instituições europeias. Os EUA também analisam se farão uso da mesma estratégia contra o governo de Yanukovich.

Responsabilidade

Para o chanceler britânico, William Hague, o governo da Ucrânia deve ser responsabilizado pela violência utilizada pelas forças de segurança durante protestos em que pelo menos 26 pessoas morreram. "A violência contra manifestantes pacíficos é inaceitável e o governo ucraniano deve ser responsabilizado", escreveu Hague em sua conta no Twitter. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de apoiar sanções da UE, um porta-voz da chancelaria britânica disse que autoridades do governo "não descartam nada a essa altura". / AP e REUTERS