Obama fala sobre Síria mas não atrai apoio no Congresso O discurso feito na noite de terça-feira pelo presidente dos EUA, Barack Obama, sobre a Síria deu a seus principais aliados no Congresso a chance de expressar apoio a um caminho diplomático para solucionar a crise. No entanto, aparentemente as palavras de Obama não conseguiram sensibilizar os parlamentares que se opõem a uma intervenção militar.