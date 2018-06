Obama fará discurso sobre programas de espionagem O pronunciamento do presidente Barack Obama a respeito dos programas de vigilância nesta sexta-feira será um passo fundamental no reexame das práticas de segurança pós 11 de Setembro, um processo que, segundo autoridades da Casa Branca, tem como objetivo reestruturar as políticas contra ao terrorismo e fortalecer a credibilidade do presidente, antes do fim do mandato.