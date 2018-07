Obama faz brincadeira com discurso de Biden Antes de se eleger presidente americano, ainda no Senado, Barack Obama passou um bilhete para um assessor durante um discurso do atual vice-presidente, Joe Biden, mostrando que estava entediado com a fala do colega parlamentar. O pequeno papel dizia "Shoot. Me. Now", algo como "Atire em mim agora", brincando com a duração da fala.