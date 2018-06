Obama faz discurso emocionado sobre massacre

Visivelmente emocionado, Obama parou em diversas ocasiões o breve discurso e em alguns momentos levou um dedo ao canto dos olhos para conter a emoção.

Um atirador identificado como Ryan Lanza, de 24 anos, assassinou 26 pessoas antes de se suicidar na escola primária de Sandy Hook, em Newtown, Connecticut. Das 26 pessoas mortas por Lanza, pelo menos 18 eram crianças de cinco a dez anos de idade.

"Nossos corações estão partidos", disse Obama a jornalistas reunidos na Casa Branca.

Ele classificou o massacre desta sexta-feira como um crime hediondo e observou que esse tipo de chacina tem ocorrido "com frequência demais" nos EUA.

Pouco antes do discurso, Obama decretou luto nacional e ordenou que as bandeiras norte-americanas permaneçam hasteadas a meio mastro até a próxima terça-feira. As informações são da Associated Press.