Obama faz palestra para líderes empresariais em São Paulo

O ex-presidente dos EUA Barack Obama desembarcou ontem em São Paulo, em sua primeira viagem ao Brasil desde que deixou a Casa Branca, em janeiro – como presidente ele esteve no País em março de 2011. Obama veio com uma comitiva de 12 pessoas, entre assessores e seguranças – Michelle Obama não o acompanha. Ele será a principal estrela do Fórum Cidadão Global, promovido pelo jornal Valor Econômico e pelo banco Santander.

O evento será nesta quinta-feira, 5, no Teatro Santander, no Shopping JK Iguatemi, na zona sul da cidade, e contará também com a participação do jornalista Martin Wolf, colunista do jornal Financial Times, e do professor Robert Salomon, da escola de administração de empresas da Universidade de Nova York. A plateia será formada por líderes empresariais e clientes do banco, que pagaram entre R$ 5.000 e R$ 7.500 pelo ingresso.

Em seguida, Obama deverá participar de um encontro com 11 jovens líderes brasileiros, com idade entre 23 e 36 anos. O encontro foi organizado pela Fundação Obama, cuja missão é apoiar a formação de novo líderes nos EUA e em outros países, e deverá ocorrer às 14 horas, num hotel de São Paulo, provavelmente o Hyatt ou o Hilton, ou no próprio teatro.

Até o final da tarde de ontem, nem o horário nem o local estavam confirmados. Os convidados tiveram de assinar um termo de confidencialidade, comprometendo-se a não revelar informações sobre o encontro com Obama, e concordaram em deixar o celular ligado durante todo o dia, para receber a confirmação dos detalhes da reunião.

“Se tiver oportunidade, quero perguntar sobre a experiência de manter a estabilidade política num momento tão turbulento. Isso pode trazer ensinamentos para o Brasil”, disse um dos convidados, que preferiu não se identificar por receio de ser desconvidado. Na sexta-feira, Obama deve seguir para Buenos Aires, onde participará de um congresso sobre “economia verde”.