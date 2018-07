Obama faz visita inesperada a escritório de campanha

"Eu quero dar parabéns ao governador Romney por uma campanha animada. Sei que seus seguidores estão igualmente engajados, entusiasmados e trabalhando com o mesmo empenho (de sua equipe) hoje", disse Obama.

Mais cedo, Obama enviou um e-mail lembrando aos simpatizantes como funciona uma operação para estimular o comparecimento dos eleitores às urnas, de acordo com o site do jornal Los Angeles Times. "Assim que você votar hoje, continue trabalhando", afirmou Obama no e-mail. "Pegue o telefone, entre na internet - o dia inteiro, haverá algo que você poderá fazer para ajudar."

Obama também planeja fazer hoje várias entrevistas via satélite para continuar encorajando os simpatizantes e participará de uma tradicional partida de basquete, típica dos dias de eleição, informa o Wall Street Journal.

Ao contrário de Obama, Romney está percorrendo hoje Estados onde a disputa promete ser mais difícil, como Ohio e Pensilvânia.