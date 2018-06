Obama faz visita surpresa ao Afeganistão e fará discurso à nação

Texto atualizado às 17h09

CABUL - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está no Afeganistão em uma visita surpresa. De acordo com agências de notícias, ele fará um discurso para o povo americano a partir do Afeganistão no começo da noite desta terça, 1. Segundo o New York Times, o discurso será feito às 19h30 (no horário de Nova York, 20h30 em Brasília).

Obama também assina acordo com o presidente afegão, Hamid Karzai. Segundo a AP, o presidente americano disse que embora os custos da guerra tenham sido enormes, o acordo com o Afeganistão abre caminho para um "futuro de paz".

A informação sobre a chegada de Obama ao Afeganistão, que vazou mais cedo, chegou a ser negada pela Embaixada americana em Cabul. Obama vai ao país no dia em que os EUA relembram o aniversário de um ano da morte do líder da Al-Qaeda Osama bin Laden.

