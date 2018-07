Obama: feriado de Páscoa é oportunidade de reflexão O presidente norte-americano, Barack Obama, desejou uma Feliz Páscoa para aqueles que celebram a ressurreição de Jesus Cristo. Em seu discurso semanal veiculado na rádio e na Internet, ele disse que os feriados de Páscoa e do Pessach (Páscoa judaica) "dão aos milhares de cristãos, judeus e pessoas de outras religiões uma oportunidade para reduzir a velocidade e se comprometer a amar os vizinhos e ver todos como filhos de Deus". As informações são da Associated Press.